POL-PPKO: Koblenz - PKW-Brand in Koblenz-Güls

Am 14.11.2020 teilte die Integrierte Leitstelle Koblenz der Polizei gegen 20:00 Uhr einen Brand in der Gülser Neustraße mit. Auf dem unbefestigten Parkplatz eines Veranstaltungslokals sei ein PKW in Brand geraten. Durch Befragung des PKW-Halters konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der PKW schon seit ca. 3 Wochen unbewegt auf dem Platz gestanden hatte. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges ergaben sich schließlich deutliche Anhaltspunkte dafür, dass noch unbekannte Täter den Brand vorsätzlich herbeigeführt hatten.

Die Polizei fragt daher insbesondere Anwohner im Bereich der Neustraße, ob in der fraglichen Zeit, also 20:00 Uhr oder kurz davor, verdächtige Beobachtungen im Hinblick auf Personen oder Fahrzeuge gemacht wurden. Hinweise werden unter 0261-103 2910 an die Polizei erbeten.

