Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Koblenzer Architekturbüro

KoblenzKoblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 12.11.2020, kam es zu einem Einbruch in ein Architekturbüro in der Hohenzollernstraße 152 in Koblenz. Der oder die Täter hebelten eines der Bürofenster im Hinterhof des Anwesens auf, betraten das Büro und durchsuchten es. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer 0261-1032690 entgegen.

