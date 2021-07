Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann entblößt sich vor Kind - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montag, 19.07.2021, gegen 13:00 Uhr, soll sich ein Mann auf dem Parkplatz des ZG Raiffeisen Marktes in der Bimarckstraße in Schopfheim vor einem Kind entblößt haben. Das 11-jährige Mädchen wartete auf dem Beifahrersitz auf ihre Mutter, die den Einkaufswagen zurückstellte. Ein unbekannter Mann trat in dieser kurzen Zeit vor die Beifahrerscheibe und zeigte sein Genital. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkler Dreitagebart, heller Hautton. Auffällig erscheint in diesem Zusammenhang auch ein grauer Kleinbus. Die Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-500).

