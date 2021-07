Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In Wehr ist am Montagmittag, 19.07.2021, ein Fahrradfahrer gestürzt und hat sich hierbei verletzt. Der 85-jährige Radler hatte sich kurz vor 15:00 Uhr in der Hauptstraße offensichtlich erschrocken und war deshalb zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. Er erlitt leichte Verletzungen.

