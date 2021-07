Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Aggressiver Fahrraddieb

Ludwigsburg (ots)

Während eines Gaststättenaufenthalts hatte ein 59-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag sein Fahrrad unerschlossen beim Schlosshof abgestellt. Als er das Fehlen seines Rades bemerkte, machte er sich gegen 01:00 Uhr auf die Suche und traf in der Neckarkanalstraße den mutmaßlichen Dieb fahrend an, der auf Ansprache auch anhielt. Als der 59-Jährige bei ihm ankam, schleuderte ihm der zunächst unbekannte Täter das Rad entgegen, versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen machten Beamte des Polizeireviers Kornwestheim den 20-Jährigen ausfindig. Er war ihnen bereits zuvor bei Streitigkeiten aufgefallen.

