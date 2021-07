Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Audi angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag zwischen 21:40 und 10:30 Uhr an einem in der Bahnhofstraße abgestellten Audi angereichtet hat. Vermutlich beim Vorbeifahren in Richtung Ortsmitte streifte er den Audi und setzte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, bittet um Hinweise.

