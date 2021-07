Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Samstagabend ein 34-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Maybachstraße/Porschestraße ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 21:30 Uhr war eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem VW auf der Maybachstraße in Richtung Porschestraße unterwegs. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb und auf gelbes Blinklicht umgeschaltet. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich achtete die 47-Jährige nicht auf den bevorrechtigten Motorradfahrer, der die Kreuzung von der Porschestraße kommend überqueren wollte. An den beteiligten Fahrzeugen standstand etwa 10.000 Euro Sachschaden.

