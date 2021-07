Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigsburg (ots)

Beim Wenden im Wassbergweg ist der 40-jährige Fahrer eines Audi am Samstagabend gegen 21:20 Uhr zunächst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen geparkten Opel gefahren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte sofort die Polizei. Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen machten den Tatverdächtigen mit seinem Fahrzeug kurz drauf in einer Haltebucht der B 27 ausfindig. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und behielten seinen Führerschein ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell