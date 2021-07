Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Schlägerei im Schnellrestaurant wegen Mund-Nasen-Bedeckung

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger am Samstag gegen 01:45 Uhr eine bislang unbekannte junge Frau in einem Schnellrestaurant in der Königsberger Straße in Böblingen zum korrekten Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufforderten, kam es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. In die zunächst verbal geführte Auseinandersetzung mischten sich mehrere junge Männer ein, bis es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam, bei der die jungen Männer aufeinander einschlugen und eintraten. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete die Gruppe junger Männer, wobei die Polizisten im Nahbereich noch zwei 19-Jährige vorläufig festnehmen konnten. Der 21-Jährige und der 23-Jährige wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen können sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell