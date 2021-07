Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Kind von Fahrrad überrollt und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 17:40 Uhr in Altdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Radfahrer und einem 6-jährigen Jungen. Der Radfahrer überquerte gerade den Einmündungsbereich der Birkenstraße und des Seewegs, als der Junge aus Richtung der Birkenstraße auf die Fahrbahn lief und von dem 33-Jährigen erfasst wurde. Das Kind zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der anwesende 31-jährige Vater des Kindes ging an der Unfallstelle den 33-Jährigen an. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell