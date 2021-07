Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unfallflucht - Polizei sucht geschädigten Pkw-Lenker

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Freitag zwischen 22:20 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Straße "Hinter den Weingärten" in Holzgerlingen kam, sucht das Polizeirevier Böblingen den geschädigten Pkw-Lenker. Ein 24-jähriger hatte beim Ausparken mit seinem Skoda einen anderen Wagen beschädigt und den Vorfall erst zu Hause bemerkt. Der geschädigte Pkw-Lenker wird gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

