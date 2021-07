Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am Samstag gegen 16:45 Uhr in der Eltinger Straße in Leonberg zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam, sucht das Polizeirevier Leonberg Zeugen. Diese können sich unter Tel. 07152 605 0 melden.

Dem bisherigen Ermittlungsstand nach war eine 18-jährige Opelfahrerin auf dem mittleren der drei Fahrstreifen auf der Eltinger Straße in Richtung Marktplatz unterwegs, als ein vorausfahrender Pkw auf dem rechten Fahrstreifen zum rechts abbiegen zunächst nach links ausscherte und dabei auf den Fahrstreifen der jungen Frau kam. Die 18-Jährige war dadurch zu einer starken Bremsung gezwungen, was zwei nachfolgenden 16-jährigen Motorradfahrern nicht mehr gelang. Während der eine 16-Jährige sich auf seinem Motorrad halten konnte, stürzte der andere zusammen mit seinem ebenfalls 16-jährigen Sozius zu Boden. Beide zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Sachschäden an den Motorrädern belaufen sich auf insgesamt etwa 1.000 Euro. Der unfallverursachende Pkw hatte nicht angehalten.

