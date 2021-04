Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wohnungseinbruch in der Hüetlinstraße (06.04.2021)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hüetlinstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19.00 Uhr und 23.30 Uhr kletterte der Unbekannte über eine Dachrinne an der Gebäuderückseite bis zu einem nur angelehnten Fenster im ersten Obergeschoss, stieß dieses auf und betrat so die Wohnung. Dort entwendete der Eindringling Bargeld sowie ein Nintendo-Switch Spielgerät mit diversen Spielen. Mit seinem Diebesgut dürfte der Unbekannte die Wohnung auf dem selben Weg wieder verlassen haben. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Täter entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell