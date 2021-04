Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz) Beim Rangieren in der Bergstraße geparkten Ford Focus angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (05. - 06.04.2021)

Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich beim Rangieren oder Wenden ist ein Unbekannter im Zeitraum von Ostermontag, 19 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, gegen einen in der Bergstraße abgestellten Ford Focus gefahren und hat hierbei Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an dem geparkten Auto verursacht. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Ford Focus parkte vor dem Anwesen Bergstraße 7, als es im genannten Zeitraum zu dem Unfall kam. Hinweise zu dem Verursacher nimmt der Polizeiposten Gailingen (07731 1437-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell