Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Auto erfasst Frau auf E-Scooter - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen (11. März 2021) wurde eine Frau auf einem E-Scooter an der Rheinstraße angefahren, der Pkw-Fahrer ist geflüchtet.

Gegen 7:30 Uhr fuhr die 21-jährige Krefelderin mit ihrem E-Scooter auf der Rheinstraße in Richtung Philadelphiastraße. Im Einmündungsbereich zur Elisabethstraße kam ihr ein schwarzer Pkw entgegen, der aus der Elisabethstraße in die Rheinstraße abbiegen wollte. Dabei wurde sie von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Die Frau wurde leicht verletzt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (105)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell