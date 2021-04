Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Frau bemerkt Beschädigung ihres Autos 6.4.21, 10 Uhr

Tengen (ots)

Eine Frau hat beim Einkauf in einem Supermarkt in der Schulstraße am Dienstagmorgen bemerkt, wie ein anderer Autofahrer ihr eigenes Auto beschädigte und dann davon fuhr. Sie bemerkte den Unfall eher zufällig und verständigte sofort die Polizei. Diese stellte an dem Mercedes der 32-Jährigen frische Unfallspuren und einen Schaden von rund 1000 Euro fest. An dem Geländewagen des mutmaßlich 79-jährigen Unfallverursachers war allerdings keinen Schaden sichtbar. Die Beamten ermitteln nun wegen einem Verdacht der Unfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell