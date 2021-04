Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf dem gemeinsamen Parkplatz zweier Discounter in der Rottweiler Straße - Polizei bittet um Hinweise (06.04.2021)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht nach der Beschädigung eines geparkten 3er BMWs ist es am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 09.25 Uhr und 09.35 Uhr, auf einem gemeinsamen Parkplatz zweier Discounter an der Rottweiler Straße im Bereich des Kreisverkehrs zur Lupfenstraße gekommen. Dort streifte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken die Beifahrerseite des abgestellten 3er BMW-Kombis und richtete so Sachschaden an dem Auto in Höhe von rund 3000 Euro an. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun hofft die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) auf Unfallzeugen und bittet um entsprechende Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell