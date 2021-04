Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Versuchter Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Gerwigstraße - Polizei bittet um Hinweise (05.04.2021)

Triberg im Schwarzwald (ots)

In den frühen Morgenstunden des Ostermontags, etwa gegen 00.30 Uhr, haben vermutlich zwei derzeit noch unbekannte Täter versucht, in eine Kfz-Werkstatt in der Gerwigstraße einzubrechen. Zunächst machten sich die Täter an einem vergitterten Fenster zu schaffen und versuchten dieses aufzudrücken. Auch ein Versuch, ein Werkstatttor gewaltsam zu öffnen misslang. Die Polizei Triberg (07722 1014) ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

