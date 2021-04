Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) An einer Grundstücksausfahrt nahendes Auto übersehen - Unfall fordert 5000 Euro Schaden (06.04.2021)

Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Beim Ausfahren aus einer Grundstück in der Ringstraße hat eine 67-jährige Fahrerin eines Hyundais am Dienstagmorgen ein auf der Straße nahenden Mercedes der M-Klasse übersehen und so einen Unfall verursacht. Die Frau fuhr kurz vor 07.30 Uhr mit dem Hyundai auf die Straße und stieß hierbei mit dem heranfahrenden Mercedes eines 58-jährigen Autofahrers zusammen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. An beiden Autos entstand rund 5000 Euro Sachschaden.

