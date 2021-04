Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf geparktes Auto gefahren (06.04.2021)

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Tiefstehende Morgensonne dürfte ursächlich für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen, gegen 08 Uhr, in der Gartenstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre junger Fahrer eines Toyotas war auf der Gartenstraße unterwegs und prallte dabei mit voller Wucht gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Skoda. An beiden Autos entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme gab der 20-Jährige an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein und dadurch das geparkte Auto übersehen zu haben. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

