Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Scheibe an der Realschule beschädigt und Unrat hinterlassen - Polizei bittet um Hinweise (01. - 06.04.2021)

Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Über die Osterfeiertage haben unbekannte Täter eine Scheibe an der Realschule in der Achdorfer Straße beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Zudem wurde im Bereich der Feuertreppe der Realschule Abfall und sonstiger Unrat abgelegt. Die Polizei Blumberg (07702 41066) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten Tätern.

