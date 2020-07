Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Schuttertal - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Haslach, Schuttertal (ots)

Ein 53-jähriger Ford-Fahrer war am Samstagabend gegen 19 Uhr in der Talstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve soll ihm ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mitten auf der Fahrbahn entgegengekommen sein. Erst kurz vor einem Zusammenstoß lenkte der Unbekannte sein Fahrzeug zurück auf seine Fahrspur, konnte aber eine seitliche Berührung der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

