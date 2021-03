Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fahndung nach Diebstahl

Weibern (ots)

Am 22.03.2021 gegen 12 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in 56745 Weibern ein Diebstahl durch eine männliche Person. Der Mann hatte zuvor an der Haustür geklingelt und um Geld gebettelt. Der Geschädigte wollte dem Fremden etwas Geld geben, musste jedoch später feststellen, dass diese Person ihm rund 50 Euro in Münzgeld aus einer Schublade entwendet hatte. An besagtem Tag gingen auf hiesiger Dienststelle vereinzelte Anrufe bezüglich eines bettelnden Mannes ein. Die Person konnte jedoch durch die Beamten nicht angetroffen werden. Beschrieben wurde der Mann wie folgt:

- ca. 25-30 Jahre alt - südländischer Typ - schwarze kurze Haare, leicht gewellt - dunkle Jacke, dunkle Hose - trug beige Tragetasche bei sich

Besagter Mann soll zudem in Spessart gesehen worden sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identitätsfeststellung des Unbekannten führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell