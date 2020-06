Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 27.06./28.06.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Brand von drei Mülltonnen Am Samstag, 27.06.2020 gegen 22:45 Uhr, kam es in Molbergen, Ortsteil Dwergte, beim dortigen Dorfgemeinschaftshaus zu einem Brand von drei Mülltonnen. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Molbergen gelöscht werden. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an einem PKW Im Zeitraum Freitag, 26.06.2020, 20:00 Uhr bis Samstag 27.06.2020, 13:00 Uhr, wurde in Cloppenburg, Felix-Viegener-Weg auf dem Parkplatz einer Gaststätte, der linke Außenspiegel eines geparkten PKW Renault beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04471/18600 bei der Polizei Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, 27.06.2020 um 22:30 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei einen scheinbar stark alkoholisierten Fahrradfahrer, welcher bereits mehrfach gestürzt war. Der Fahrradfahrer konnte in der Sevelter Straße in Cloppenburg angetroffen und kontrolliert werden. Eine Atemalkoholkonzentration von 3,15 Promille wurde festgestellt. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Essen - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 26.06.2020, im Zeitraum 08:00 bis 20:30 Uhr, kam es in Essen, Höger Damm 1, zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Wenden wurde durch ein größeres Kraftfahrzeug (mutmaßlich durch einen Sattelzug) ein Zaunelement beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 05434/3955 bei der Polizei in Essen zu melden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht Im Zeitraum Freitag, 26.06.2020, 19:30 Uhr bis Samstag 27.06.2020, 13:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Ferienparkes im Ortsteil Dwergte ein geparktes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 04475/1565 bei der Polizei in Molbergen zu melden.

