Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Fußgängerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Niederkrüchten-ElmptNiederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Dienstag gegen 09:20 Uhr fuhr eine 70-jährige Autofahrerin (niederländisch) aus Roermond auf der Hauptstraße in Elmpt in Richtung Goethestraße. Als die Frau kurz vor der Straße 'In der Furt' den dortigen Fußgängerüberweg passierte, achtete sie nicht auf eine 60-jährige Elmpterin, die dort gerade die Hauptstraße überquerte. Die Elmpterin stürzte auf die Straße und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. /wg (1102) 201215-1121-078393

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell