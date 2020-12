Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Helm- und Gedankenlos unterwegs - Polizei stellt Verkehrsrowdys

GrefrathGrefrath (ots)

Oder: Es ist schlau, zu seinen Fehlern zu stehen. Eine Streifenwagenbesatzung der Kempener Polizei war am Sonntag gegen 15:00 Uhr in Grefrath unterwegs, als sie auf dem Parkplatz des Eisstadions zwei Jugendliche auf einem Roller bemerkten, die beide keinen Helm trugen. Als die Einsatzkräfte die zwei kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Es ging zunächst über Feld- und Waldwege in Richtung Dorenburg. Einige Fußgänger, die den Weg für den sonntäglichen Spaziergang nutzten, mussten dem Roller ausweichen. Selbst das eingeschaltete Martinshorn brachte den Rollerfahrer nicht dazu, seine gefährliche Fahrt zu beenden. Dann flüchtete der Roller in den Schwingbodenpark. Fahrer und Sozius konnten zunächst unerkannt flüchten. Bei der sich anschließenden Fahndung gaben zwei 10-jährige Jungen den Beamten einen wichtigen Hinweis auf den Roller. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Einsatzkräfte Fahrer und Sozius ermitteln. Der Fahrer ist ein 15-jähriger Grefrather, der Sozius, ebenfalls 15 Jahre alt, wohnt in Kempen. Beide gaben zu, aus Angst vor dem Knöllchen wegen des Helmverstoßes geflohen zu sein. Während die Kontrolle auf dem Parkplatz am Eisstadion möglicherweise nur mit einem Verwarnungsgeld oder einer mündlichen Verwarnung geendet hätte, schließt sich nach der gefährlichen Flucht nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung an. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen, die von dem Roller gefährdet wurden, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1101)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell