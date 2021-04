Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen/Hohentwiel) Dachlichter an Schule eingeschlagen 6.4.21

Bohlingen (ots)

Über die Osterfeiertage haben Unbekannte an der Grundschule einen größeren Schaden verursacht. Wie der Polizei am Dienstag vom Ortsvorsteher gemeldet wurde, schlugen die Täter fünf Dachlichter mit einem unbekannten Gegenstand ein. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 10.000 Euro aus. Wann die Tat stattfand und wer dafür in Frage kommt, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen unter Telefon 07731 917036.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell