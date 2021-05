Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme vor Anzeige - Fahnder der Bundespolizei stellen Dieb bevor sich der Geschädigte meldet

Mannheim (ots)

Samstagmorgen gegen 03:20 Uhr wurde einem schlafenden Reisenden im ICE auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Mannheim eine Tasche entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Tat und verständigte eine Zugbegleiterin. Als die Zugbegleiterin den Bestohlenen weckte, setzte der Zug seine Fahrt jedoch schon in Richtung Karlsruhe fort. Fahnder der Bundespolizei kontrollierten fast zeitgleich einen jungen Mann im Mannheimer Hauptbahnhof. Dieser wirkte stark verunsichert und konnte sich gegenüber den Bundespolizisten nicht ausweisen. Als die Beamten ihn hierauf durchsuchten, stellten sie Dokumente einer anderen Person fest. Hierauf versuchte er sich durch Flucht der Personenkontrolle zu entziehen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Er wurde anschließend auf die Wache gebracht um seine wahre Identität zu klären. Mittlerweile wurde der bestohlene Reisende auf der Wache der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof vorstellig. Dort gelang es den Karlsruher Bundespolizisten gemeinsam mit dem Bestohlenen einige hochwertige Elektroartikel in der entwendeten Tasche zu orten. Die Elektroartikel befanden sich im Mannheimer Hauptbahnhof. Ein Anruf bei den Mannheimer Beamten ergab, dass der soeben Festgenommene die entwendete Tasche mit sich führt. Diese wurde daraufhin sichergestellt. Weiterhin konnten die Bundespolizisten die Identität des Tatverdächtigen klären. Eine Recherche im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 16-jährige Staatenlose schon mehrfach wegen ähnlicher Diebstahlsdelikte aufgefallen war. Aufgrund einer richterlichen Entscheidung konnte er nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Das Diebesgut konnte dem bestohlenen Reisenden wieder zurückgegeben werden.

Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

