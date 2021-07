Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rettungssanitäter bei Familienstreit verletzt

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer innerfamiliären Auseinandersetzung wurde am Sonntagnachmittag in Sindelfingen ein Rettungssanitäter verletzt. Im Nachgang zu einer am Samstag stattgefundenen Hochzeit trafen sich zwei 56-jährige Verwandte um einen lange schwelenden Streit zu klären. Während einer Autofahrt kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der 56-Jährigen auf den anderen einschlug und die sich in der Folge in die Goldbergstraße verlagerte. Dort kamen dann immer mehr Familienangehörige hinzu, die sich in die Streitereien einmischten. Zwischenzeitlich wurde der geschlagene 56-Jährige in einem Rettungswagen behandelt, als sich im Rahmen der aufgeheizten Stimmung ein 24-Jähriger gewaltsam Zugang zum Fahrzeug verschafften wollte und dabei einen 26-jährigen Rettungssanitäter leicht verletzte. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Die Polizei hatte mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Beruhigung der Lage im Einsatz. Der leicht verletzte 56-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

