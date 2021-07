Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fußball-Europameisterschaft: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen nach dem Finale

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Finalsieg der italienischen Nationalmannschaft haben sich die Fans in vielen Kommunen wieder zu Siegesfeiern getroffen, die überwiegend friedlich verliefen.

Den größten Einsatz dazu hatte die Polizei in Ludwigsburg zu bewältigen und dazu über 70 Einsatzkräfte aufgerufen. Nach Spielende kam es zu einem Autokorso mit circa 300 teilnehmenden Fahrzeugen im Bereich der Wilhelmstraße. Vor dem McDonald's versammelte sich eine größere Fangruppierung und die Polizei sperrte die Wilhelmstraße für die Feiernden ab. Später versammelten sich etwa 1000 Personen auf dem Marktplatz in Ludwigsburg. In mehreren Fällen wurden Feuerwerkskörper und Bengalos abgebrannt. Die Tatverdächtigen konnten aber unmittelbar danach ermittelt werden.

Im Innenstadtbereich von Böblingen versammelten sich circa 600 Feiernde. Mit etwa 150 Fahrzeugen fand zudem ein Autokorso statt. Einsatzkräfte der Polizei ahndeten in vier Fällen das verbotene Abbrennen von Pyrotechnik. Im Verlauf der Feiern kam es zu einer Körperverletzung. Der Tatverdächtige wurde ermittelt und in Gewahrsam genommen.

In Leonberg feierten etwa 100 und Renningen 150 Fans den Sieg ihrer Mannschaft. Die Polizei traf verkehrslenkende Maßnahmen und die Feierlichkeiten liefen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse ab.

In Herrenberg dagegen war das Fanaufkommen sehr gering. Die Polizei registrierte etwa 25 Personen mit 15 Fahrzeugen. Polizeiliche Maßnahmen waren nicht erforderlich.

In Bönnigheim fanden sich in der Hauptstraße circa 400 feiernde Personen ein. Im Bereich Kelterplatz / Hauptstraße in Besigheim feierten circa 200 - 250 Personen. In Besigheim schoss ein Fan mit einer Gaspistole in die Luft und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. In Kirchheim fand ein Autokorso mit 45 Fahrzeugen statt.

In der Marktstraße in Ditzingen versammelten sich rund 300 feiernde Personen. Mehrere Unbelehrbare zündeten bengalische Feuer Feuer an. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern noch an.

In der Grabenstraße in Vaihingen an der Enz feierten etwa 300 Personen und 50 Fahrzeuge formierten sich zu einem Autokorso. Die Feiernden kamen dabei einer Aufforderung der Polizei nach und feierten auf einem Platz am Stadtrand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell