Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: PKW-Aufbruch während Spaziergang

FreiburgFreiburg (ots)

Ein in der Nähe der Kreuzung Nonnenholzstraße und Mattrain abgestelltes Auto wurde am Montag, 30.11.2020, zwischen 16:10 Uhr und 16:50 Uhr, aufgebrochen. Aus dem Innenraum des grauen Dacia wurde das Navigationsgerät entwendet. Zeugen des Vorfalls sollen sich bei dem Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0 melden.

