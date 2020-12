Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

FreiburgFreiburg (ots)

Gottenheim - Bislang Unbekannte Täterschaft trägt im Zeitraum von 17.10.2020 bis 30.11.2020 auf der L 115 zwischen Gottenheim und Umkirch zum wiederholten Male insgesamt 4 Piktogramme auf die Fahrbahn auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, darf sich gerne beim Polizeiposten in Bötzingen - Telefonnummer 07665/6053-0 oder beim Polizeirevier in Breisach am Rhein - Telefonnummer 07667/9117-0 melden.

