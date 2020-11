Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Maskenverweigerin randaliert in Straßenbahn - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am 27.11.2020, gegen 12.30 Uhr, kam es im Bereich Oberlinden, in Freiburg, zu einem Vorfall in der Straßenbahn.

Eine 51-jährige Frau war ohne Mundschutz in der Straßenbahn mitgefahren und reagierte auf die Ansprache anderer Fahrgäste und die des Straßenbahnfahrers äußerst aggressiv und beleidigend.

Als an der Haltestelle Oberlinden Fahrausweisprüfer der VAG die Dame ansprachen und aus der Straßenbahn verwiesen, begann diese das VAG Personal zu bespucken, mit Füssen zu treten und zu schlagen.

Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizei konnte sich die Randaliererin nur schwer beruhigen lassen. Es mussten ihr Handschließen angelegt werden.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Hinweise zum Sachverhalt machen können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg



Michael Schorr

Tel.: +49 761 882-1013



freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell