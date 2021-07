Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Hattingen (ots)

Am 09.07.2021, um 20:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Hattinger die Bredenscheider Straße in Fahrtrichtung South-Kirkby-Straße als er bemerkte, dass der vor ihm fahrende Skoda immer wieder den Bordstein touchierte und erhebliche Schlangenlinien fuhr. Die 51-jährige Skoda Fahrerin aus Düsseldorf fuhr in eine Hauseinfahrt und blieb dort stehen, sodass der 19-Jährige hinter ihr halten konnte. Die dadurch festgesetzte 51-Jährige setzte trotzdem zurück und fuhr rückwärts in den Pkw des Hattingers. Die eintreffenden Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Skodafahrerin feststellen, sodass ihr eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen wurde. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von zirka 2000 Euro.

