Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Scheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der zwischen Samstag 11:00 Uhr und Dienstag 11:15 Uhr in Kornwestheim sein Unwesen trieb. Im Bereich der Bussenstraße / Schafbergstraße schlug der Unbekannte sie Seitenscheibe eines geparkten Renault ein und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Angaben zu dieser Sachbeschädigung machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell