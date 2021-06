Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfall in der Feldbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Etwa 15.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte 32-jährige Seat-Lenkerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Feldbergstraße in Aidlingen. Die 32-Jährige kollidierte beim Umfahren zweier geparkter Pkw am Dienstag gegen 14:00 Uhr mit einem ihr entgegenkommenden 68-jährigen Mercedes-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell