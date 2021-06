Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Haslach: Brand nach Blitzeinschlag

Ludwigsburg (ots)

Über 70 Einsatzkräfte der Herrenberger Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei verlegten am Dienstag gegen 20:00 Uhr in die Heubergstraße in Herrenberg-Haslach, nachdem es aufgrund eines Blitzeinschlages zum Brand in einem Wohnhaus gekommen war. Auch Mitarbeiter des Energieversorgers kamen vor Ort.

Während eines heftigen Starkregens vernahmen Zeugen einen sehr lauten Donnerschlag und bemerkten anschließend eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl. Ein Blitz hatte in die Stromoberleitung des Hauses eingeschlagen und führte zu einem Brandausbruch im Hausanschlusskasten. Die Bewohner konnten alle rechtzeitig das Haus verlassen und die Herrenberger Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Sachschäden belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 50.000 Euro. Das Haus blieb teilweise bewohnbar.

