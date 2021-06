Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Abdeckplatten beschädigt

Ludwigsburg (ots)

An einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, das sich im Weimarer Weg in Bietigheim befindet, trieb ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag 15:00 Uhr und Montag 11:30 Uhr sein Unwesen. Im Bereich der Fassade beschädigte der Vandale vermutlich mit Fußtritten zwei Abdeckplatten am Haupteingang. Die Platten, jeweils 2 x 3 Meter, wurden hierbei derart beschädigt, dass sie komplett ersetzt werden müssen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, in Verbindung zu setzen.

