Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Montag ein Zweijähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 15:50 Uhr im Bereich Herrenberg-Kuppingen in einen Unfall verwickelt war. Der Junge, der einen Helm trug, war im Beisein seiner Mutter mit einem Laufrad auf dem abschüssigen Feldweg "Haarschwärze" in Richtung "Wehlingergraben" unterwegs. An der Einmündung zum Gärtringer Weg konnte das Kind vermutlich nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in den Grünstreifen. Dort stürzte er in einen dahinter befindlichen circa zwei Meter tiefen Graben, der momentan kein Wasser führt. Durch den Sturz wurde der Zweijährige verletzt und vorsorglich in eine Klinik geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell