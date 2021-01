Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Ein Verletzter nach Vorfahrtsmissachtung

Eine leicht verletzte Person und 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr in der Berliner Straße in Öhringen ereignet hat. Ein 53-jähriger Sattelzug-Lenker übersah offenbar an der Kreuzung zum Katharinengraben den vorfahrtsberechtigten Opel einer 62-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde die Fahrerin des Opels leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell