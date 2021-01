Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.01.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Ahorn-Eubigheim: Diebstahl von Fahrzeugteilen - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 0.50 Uhr und 1.30 Uhr in das Gelände eines Autoverwerters in der Industriestraße in Ahorn-Eubigheim ein und entwendeten dort Autoteile. Die Unbekannten stiegen zunächst über den Metallzaun der dortigen Verwertungsfirma und bauten im Anschluss Navigationsgeräte und Airbags aus mehreren Fahrzeugen aus. Anschließend flüchteten sie im Schutze der Dunkelheit in unbekannte Richtung. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09343-62130 zu melden.

Königheim: Nach ersten Hinweisen - Polizei sucht weitere Zeugen

Nach einer Unfallflucht am 8. Januar in Königheim-Weikerstetten, bei welcher ein bislang Unbekannter die Leitplanke beschädigte, erbrachte ein Zeugenaufruf erste Hinweise. Nun sucht die Polizei Tauberbischofsheim weitere Zeugen. Der bislang unbekannte Autofahrer verursachte am Freitag, den 8. Januar zwischen 19 Uhr und 21 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen Schweinberg und Weikerstetten. Der Unbekannte kam hierbei vermutlich bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und fuhr in die Leitplanke. Hierdurch entstand an der Leitplanke ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Erste Hinweise ergaben, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen LKW der Marke Mercedes-Benz handelt. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass es sich vermutlich um einen größeren LKW mit 20 Tonnen Ladevolumen handelt, der im vorderen, linken Bereich beschädigt wurde. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei Tauberbischofsheim zu melden.

