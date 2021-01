Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Müllwagen kommt von Fahrbahn ab - Vollsperrung

Ein Lastwagen der Müllabfuhr ist am Mittwoch gegen 6 Uhr bei Bretzfeld von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der 58-jährige Fahrer des Müllwagens war auf der Landesstraße 1090 bei Bretzfeld unterwegs, als er in einer Linkskurve von der vereisten Fahrbahn abkam und zur Seite kippte. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Während der Bergungsmaßnahmen war die Landstraße für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt und ist seit dem frühen Nachmittag wieder frei befahrbar.

