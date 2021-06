Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

In der Stuttgarter Straße in Vaihingen an der Enz wollte am Montag gegen 21:35 Uhr ein 26 Jahre alter VW-Lenker nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 34-jährigen Mann, der mit einem Motorroller auf der Stuttgarter Straße stadteinwärts fuhr. Letztendlich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 34-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

