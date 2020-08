Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Dingelbe -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Schellerten- (hei) Am Donnerstag, 27.08.2020, kam es in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis ca. 17:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Südstraße, Höhe Hausnummer 16, in Dingelbe. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten weißen Opel am Fahrbahnrand und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel. Nach dem Zusammenstoß entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel.:05063-9010 in Verbindung zu setzen.

