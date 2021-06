Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Opel beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Opel Corsa, der am Montag zwischen 09:00 und 10:00 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt abgestellt war. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Einzelhandels für Heimtierbedarf und wies am Kotflügel vorne links einen Schaden auf. Zudem konnten weiß/bläuliche Lackantragungen am Opel entdeckt werden, die mutmaßlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 an das Polizeirevier Leonberg.

