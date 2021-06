Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1106

Erligheim

Freudental: Opel überschlägt sich - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1106 (L1106) zwischen Erligheim und Freudental. Eine 19-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Landesstraße von Erligheim kommend in Richtung Freudental, als ihr zwischen der Einmündung der Kreisstraße 1631 (K1631) und dem Ortseingang Freudental ein weißer Lkw entgegenkam. Die junge Frau musste dem Fahrzeug ausweichen und geriet dabei von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr der Opel im Grünstreifen über einen Graben, kippte dabei um und blieb auf dem Dach liegen. Der weiße Lkw setzte seine Fahrt fort.

Bei dem Unfall zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Opel wurde vollständig beschädigt und musste geborgen werden. Die Sachschäden am Fahrzeug belaufen sich auf etwa 2.500 Euro. Die Fahrbahn konnte erst gegen 13:30 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unfallbeteiligten Lkw machen können, werden gebeten sich unter 07142 405 0 an das Polizeirevier zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell