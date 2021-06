Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Sonntag 13:00 Uhr und Montag 08:45 Uhr in der Bauernstraße in Ditzingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An einem am Fahrbahnrand geparkten VW Amarok zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrerseite und richtete somit einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

