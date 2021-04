Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Schützenstraße in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, 13.04.2021, 14 Uhr und Mittwoch, 14.04.2021, 09:50 Uhr ereignete sich in der Schützenstraße in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und verließ daraufhin die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem tatverdächtigen Fahrzeug muss es sich nach Auswertung der Spuren um ein weißes Fahrzeug (Pkw/Lieferwagen) gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum tatverdächtigen Fahrzeug oder Fahrzeugführer werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel.: 06781-561-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell