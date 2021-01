Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (05/2021) +++ Achtung +++ Trickbetrüger treiben weiterhin ihr Unwesen - Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Reckershausen

GöttingenGöttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Ortsteil Reckershausen, Heiligenstädter Straße Mittwoch, 6. Januar 2021, gegen 11.15 Uhr

FRIEDLAND (mb) - Unbekannte haben Mittwochmittag (06.01.2021) eine 76-jährige Frau in ihrem Haus in der Heiligenstädter Straße im Friedländer Ortsteil Reckershausen (Landkreis Göttingen) bestohlen. Die Täter erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 1.200 Euro.

Nach ersten Informationen hatte sich gegen 11.15 Uhr ein Mann an der Haustür als Wasserwerker ausgegeben und angegeben, den Zählerstand ablesen zu müssen. Die Frau gewährte dem Unbekannten Zutritt und begab sich mit ihm in den Keller des Hauses, um den Wasserzählerstand abzulesen. Als die 76-Jährige Geräusche aus dem Erdgeschoss hörte, wurde sie misstrauisch und begab sich nach oben in die Wohnräume, wo sie einen weiteren unbekannten Mann in ihrem Büro vorfand, der augenscheinlich gerade den Schreibtisch durchwühlte. Überrascht über diese plötzliche "Entdeckung", verließen beide Betrüger gemeinsam das Haus und flüchteten zu Fuß in Richtung Bergstraße. Kurz darauf stellte die Dame den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei.

Der Handwerker, der den Zählerstand ablesen wollte, wird wie folgt beschrieben: ca. Mitte 30 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, trug eine Brille und Mundschutz, bekleidet mit einer weißen Jacke. Er sei der größere der beiden gewesen.

Der Unbekannte aus dem Büro kann wie folgt beschrieben werden: ca. Mitte 30 Jahre alt, schlanke Figur, dunkle Haare, trug keinen Mundschutz, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Aber nicht nur die falschen Wasserwerker versuchen momentan wieder, an das Ersparte der vorrangig lebensälteren Mitmenschen zu gelangen - auch die Enkeltrick-Betrüger sind wieder aktiv. Neuerdings erfinden die Gauner auch immer wieder neue Maschen rund um das Corona-Virus - so erfuhr die Polizei in den letzten Tagen von einem Anruf eines angeblichen Arztes, der dazu aufforderte, Geld für eine dringende Behandlung eines schwer erkrankten Angehörigen zu übersenden. Bisher sind diese Versuche gescheitert. Die Ermittler der Polizei Göttingen schließen allerdings nicht aus, dass die Betrüger ihre Masche auch in nächster Zeit weiter fortsetzen bzw. intensivieren werden und raten angesichts dieser Prognose zu ganz besonderer Vorsicht. Sie empfehlen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft. Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. Sie der Anrufer unter Druck setzt. Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Weiterhin empfiehlt Ihre Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür (Beispiel: Bitte um Schreibzeug oder um ein Glas Wasser): Woher sollte der Nachbar die Besucher wirklich kennen? Warum wenden sich die Besucher im Notfall nicht an eine Apotheke, eine Gaststätte oder ein Geschäft, sondern an eine (abgelegene) Privatwohnung?

Machen Sie bei hilfebedürftiger Lage von Fremden an der Tür das Angebot, selbst nach Hilfe zu telefonieren oder das Gewünschte (Schreibzeug, Glas Wasser etc.) hinauszureichen, und halten Sie dabei die Tür gesperrt.

Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen, und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell