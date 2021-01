Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (03/2021) Brand in Wiershausen - eine Person leicht verletzt

GöttingenGöttingen (ots)

Hann. Münden, Ortsteil Wiershausen, Im Dorfe Montag, 4. Januar 2021, gegen 20.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Hann. Mündener Ortsteil Wiershausen (Landkreis Göttingen) ist am Montagabend (04.01.2021) ein Gesamtschaden in Höhe von vermutlich 50.000 Euro entstanden.

Der Eigentümer des in der Straße "Im Dorfe" befindlichen Wohnhauses bemerkte gegen 20.30 Uhr den Brand und verständigte die Feuerwehr, nachdem ein eigenständiger Löschversuch misslang. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche im Erdgeschoss aus und griff auf die angrenzenden Zimmer über. Durch den Löschversuch erlitt der 63-jährige Eigentümer eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Wohnhaus ist zurzeit unbewohnbar.

Zur Brandbekämpfung waren 65 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hann. Münden mit den Ortsteilen Wiershausen und Lippoldshausen im Einsatz.

Was den Brand auslöste, ist noch unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell